شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلغاء دعم الديزل الزراعي يشعل المظاهرات في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

احتجاجات المزارعين في ألمانيا

إلغاء دعم الديزل الزراعي في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - احتجاجا على إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي، تظاهر مئات من المزارعين الألمان ونظموا قافلة احتجاجية حول مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا.وتجمع المزارعون بحوالي 400 جرار زرعي في مكان المظاهرة، وكان من المتوقع في وقت سابق أن يصل عدد هذه الجرارات إلى 2000 جرار.وطلبت شركة فرابورت المشغلة للمطار من الركاب السفر إلى المطار عن طريق وسائل النقل العامة، أو منح وقت إضافي للرحلة بالسيارة.ويحتج المزارعون الألمان في كل أنحاء البلاد منذ أسابيع على الإلغاء التدريجي المزمع للدعم، وتتعلق المظاهرات أيضا بما يراه المزارعون كتشريعات صارمة جدا وبيروقراطية مفرطة.ولم يكن اختيار المزارعين لمطار فرانكفورت عشوائيا، ولم يعد الاحتجاج مقتصرا على الديزل الزراعي فقط، ولكنه يتعلق أيضا بالمنافسة العادلة، وفقا لعدة منظمات مزارعين مشاركة.ويتظاهر المزارعون في كثير من الدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، خوفًا من تراجع معايير المعيشة وانخفاض أسعار الغذاء واللوائح التي تنطوي على زيادة الانفاق.وأثارت التخفيضات المزمعة للدعم موجة من الاحتجاجات من قبل المزارعين، إذ قاد بعضهم جراراتهم إلى العاصمة برلين أمام بوابة براندنبورج.كان البرلمان الألماني قد وافق أمس الجمعة على الإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي على وقود الديزل للمزارعين، على الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق في الأسابيع الأخيرة.وجاء ذلك بعد مصادقة البرلمان على قانون تمويل الميزانية الذي يتضمن الإلغاء التدريجي لهذا الإعفاء.