قصف ليلي اسرائيلي على قرى القطاعين الغربي والاوسط

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الجيش الإسرائيلي قصف بمدفعيته الثقيلة وبشكل مباشر ليل امس أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب والضهيرة وبيت ليف و جبلي اللبونة والعلام بالقطاعين الغربي والاوسط. وشهدت سماء الجنوب تحليقا للطيران الحربي وحتى صباح اليوم، واطلق الجيش الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي تعيش حالة التوتر والحذر الشديدين بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، وخاصة انه لا يوفر اي من الاهداف المدنية وسيارات الاسعاف ورجال الصحافة.

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