قتيل وجريح في تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود

افادت غرفة "التحكم المروري" ، أن قتيلا وجريحا سقطا، نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الرئيس لحود، وسقطت احداها في مجرى نهر بيروت، وبقيت حركة المرور طبيعية في المحلة.

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