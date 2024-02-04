الاتحاد الأوروبي يرصد 45 مليون يورو مساعدات إنسانية إلى تشاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات بقيمة 45 مليون يورو (29 مليار فرنك أفريقي) إلى تشاد من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.

وأشار المسئول الأوروبي إلى أن "هذا التمويل الجديد للمساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي سيجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا من حيث الحماية والمساعدات الإنسانية"، لا سيما في مجالات الغذاء والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمأوى والتعليم للأطفال، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن هذا التمويل يستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للاجئين السودانيين والمواطنين العائدين والسكان المضيفين المتضررين من النزاع السوداني في شرق البلاد، فضلا عن النازحين داخليا المتضررين من نزاع حوض بحيرة تشاد في غرب البلاد وكذلك احتياجات الأفراد الذين يعانون من أزمات غذائية .

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن الوضع الإنساني في تشاد "معقد" في ظل النمو المتواصل للاحتياجات، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية قُدر بنحو 7.6 مليون شخص في عام 2023.

وتوجه لينارتشيتش في بداية زيارته إلى تشاد لمنطقتي "أدري" و"أبشي" بشرق البلاد من أجل لقاء اللاجئين السودانيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والمسئولين المحليين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قام، بالتعاون مع السلطات المحلية، بإعادة تأهيل مهبط للطائرات في مدينة "أدري" - إحدى نقاط الدخول الرئيسية للفارين من السودان- لتسهيل وصول الطائرات التي تحمل العاملين في المجال الإنساني والبضائع فضلا عن عمليات الإجلاء الطبي.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ منتصف أبريل 2023، أدى وصول اللاجئين السودانيين إلى تفاقم الأزمات في تشاد؛ وعلى الرغم من ذلك لم يتم جمع سوى27% فقط من الأموال المطلوبة للمساعدات الإنسانية والتي قدرت بـ 920.6 مليون دولار أمريكي، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.