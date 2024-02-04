"الآثار" تشارك فى أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات ببلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن مشاركتها في المعرض السياحي الدولي للأجازات "Salon Des Vacances" المُقام حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويُعد المعرض السياحي، أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم؛ للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وأضافت السياحة، وفق بيانها اليوم الأحد، أنه قد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بروكسل، بحضور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي .

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق البلجيكي، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه ولاسيما في ظل ما شهدته هذه الحركة من تزايد ملحوظ خلال عام 2023.

وأضاف القاضي، أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكي، بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق النمو في الأعداد السياحية الوافده من هذا السوق.

وخلال فعاليات المعرض، عقد محمد سلامة، عددًا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق البلجيكي ورئيس اتحاد منظمى الرحلات وشركات السياحة البلجيكية، وتم استعراض مقومات مصر السياحية المتنوعة، ومناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للاتحاد للعام الجاري 2024 فى مصر، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البلجيكي إلى مصر.

وعقد سلامة، اجتماعًا مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات البلجيكية والمسؤولة عن تنظيم المعرض والذي أعرب عن رغبته في مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض في دورته القادمة لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى السائحين البلجيك، باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية المفضلة لديهم والتي يحرصون على زيارتها.هيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن مشاركتها في المعرض السياحي الدولي للأجازات "Salon Des Vacances" المُقام حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويُعد المعرض السياحي، أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم؛ للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وأضافت السياحة، وفق بيانها اليوم الأحد، أنه قد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض الدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بروكسل، بحضور محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي .

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق البلجيكي، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه ولاسيما في ظل ما شهدته هذه الحركة من تزايد ملحوظ خلال عام 2023.

وأضاف القاضي، أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكي، بالإضافة إلى التعرف على أية تحديات قد تواجه تحقيق النمو في الأعداد السياحية الوافدة من هذا السوق.

وخلال فعاليات المعرض، عقد محمد سلامة، عددًا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق البلجيكي ورئيس اتحاد منظمى الرحلات وشركات السياحة البلجيكية، وتم استعراض مقومات مصر السياحية المتنوعة، ومناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للاتحاد للعام الجاري 2024 فى مصر، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البلجيكي إلى مصر.

وعقد سلامة، اجتماعًا مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات البلجيكية والمسؤولة عن تنظيم المعرض والذي أعرب عن رغبته في مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض في دورته القادمة لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى السائحين البلجيك، باعتبارها أحد أهم الوجهات السياحية المفضلة لديهم والتي يحرصون على زيارتها.

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