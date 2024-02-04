انت الان تتابع خبر شركة محلية تشكو "سننكول" عند نفط الشمال لمخالفتها شروط العقد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365، طالبت الشركة بدفع مستحقاتها المالية بعدما أكدت انها قامت بتنفيذ العقد بنسبة 100% ولم تتلكأ فيه.

كما طالبت بفتح تحقيق في قضية إعلان شركة "سننكول" لمناقصة جديدة وارسال دعوات للمشاركة الى شركات أخرى باستثناء شركة "شروق الأنوار" وبدون سابق إنذار، معتبرة إياه تصرف ينم عن تعاملات مشبوهة بالفساد.



أدناه نص الشكوى الرسمية: