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شركة محلية تشكو "سننكول" عند نفط الشمال لمخالفتها شروط العقد

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الخليج 365، طالبت الشركة بدفع مستحقاتها المالية بعدما أكدت انها قامت بتنفيذ العقد بنسبة 100% ولم تتلكأ فيه.

كما طالبت بفتح تحقيق في قضية إعلان شركة "سننكول" لمناقصة جديدة وارسال دعوات للمشاركة الى شركات أخرى باستثناء شركة "شروق الأنوار" وبدون سابق إنذار، معتبرة إياه تصرف ينم عن تعاملات مشبوهة بالفساد.


أدناه نص الشكوى الرسمية:
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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