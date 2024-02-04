ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وزيرة داخلية تشيلي، كارولينا توها، أن حصيلة القتلى بسبب حرائق الغابات الشديدة في البلاد، ارتفعت إلى 51 شخصاً على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام في تشيلي أن 45 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الحرائق، بينما توفي ستة آخرون، في وقت لاحق في المستشفيات، متأثرين بإصابات خطيرة، ومازال عدة أشخاص مفقودين.

وأعلن رئيس التشيك، جابرييل بوريك أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

وسجلت هيئة الغابات 143 حريقاً بمختلف أنحاء البلاد أمس السبت، غطى منطقة مساحتها حوالي 21 ألف هكتار.



وأكدت السلطات المحلية في وقت سابق تعرض أكثر من 1200 منزل للتدمير في كويلبو وفيلا أليمانا، على بعد حوالي 120 كيلومترا شمال غرب العاصمة سانتياجو، في حين التهمت الحرائق ما لا يقل عن 9 آلاف هكتار في جميع أنحاء منطقة فالبارايسو.

وأعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، حالة الطوارئ في منطقة فالبارايسو في وقت متأخر من يوم الجمعة لنشر موارد إضافية والسماح بتدخل الجيش. وتعتبر هذه الحرائق الأكثر دموية في البلاد خلال العقود الأخيرة.