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"تفجير منزل بجنود وقنص آخر".. المقاومة تعلن بعض عملياتها خلال اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الصبرة بمدينة غزة.

كذلك أشارت القسام إلى أن مجاهديها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بجنوب غرب مدينة غزة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وكشفت القسام عن تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف 3 دبابات في نفس المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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