أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية عسكرية وأجهزنا على 15 جنديًا من نقطة الصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن مقاتلي الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تمكنوا من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الماضية.

وأكد أبو عبيدة أن مجاهدي القسام أجهزوا على 15 جنديًا من نقطة الصفر وقنصوا ضابطا وجنديا وأوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية.

وأشار أبو عبيدة إلى أن عناصر القسام فجروا مدخل نفق في عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي واستولوا على 4 مسيرات تابعة له.

ولفت أبو عبيدة إلى أن مجاهدي القسام دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها.