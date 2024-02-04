حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا.. وحجز شقق جديدة من الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، كما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، "بوابة الاستثمار الأجنبي".

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئاسة تكشف تفاصيل استقبال السيسي لوزير خارجية فرنسا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى الرئيس، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حالياً، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين.

لو عايز شقة.. 3 مشروعات مرتقبة من الإسكان في عدد من المدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة في عدد من المشروعات بشكل متتالي، حيث ستكون البداية مشروع الإسكان المتميز في مدينة حدائق أكتوبر، وجاءت تفاصيل المشروعات المرتقب طرحها على النحو التالي:

1- شقق حدائق أكتوبر:

المشروع وهو أبراج الوادي، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الأيام القليلة المقبلة ويتواجد هذا المشروع في مدينة حدائق أكتوبر، منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، ضمن مشروع الإسكان المتميز.

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تحذير من طقس الأيام المقبلة.. و"الأرصاد": نتوقع تقلبات جوية جديدة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تتوقع مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في معظم الأنحاء بمعدل من درجتين لـ4 درجات، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "غانم"، لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتي نتيجة؛ تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير، والشعور بالدفء في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستظل منخفضة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، خاصة مع تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، والتي تحتوي على نسب رطوبة منخفضة؛ تؤدي إلى شعورنا بالبرودة.

ساويرس عن التواجد الأمريكي في المنطقة: عليهم الرحيل فقد أفسدوا ما يكفي

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على استخدام تغريدة سابقة له بشأن الضربات الأمريكية في المنطقة بصورة مغلوطة وتحميلها معانٍ لم يقصدها.

التغريدة المقصودة، كانت تعليقًا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت أكثر من 85 هدفًا واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وانتقد "ساويرس" في تغريدته هذه التصريحات الأمريكية، قائلًا: ولا حاجة.. بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب.

الإسكان: إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي" لدعم الاستثمار وتيسير الإجراءات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، "بوابة الاستثمار الأجنبي"، من خلال الرابط التالي "هنا"، ابتداء من اليوم الأحد 4 فبراير 2024. https://foreigninvest.newcities.gov.eg/

يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

أزمة مشروع تبليط الهرم تصل مجلس النواب.. وطلب إحاطة عاجل للوزارة

توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.

وقالت النائبة: أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ"مشروع القرن"، الذي يستهدف إعادة كساء «تغليف»، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.

أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد وخريطة سقوط الأمطار.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل مع تقدم الوقت، كما تكون الفرصة مهيأة اليوم مساءً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

لميس الحديدي: نتوقع خفضا لقيمة الجنيه للمرة الخامسة - تفاصيل

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأسبوع المنقضي بالمثير اقتصاديا، مؤكدة أن ليلة الأربعاء الماضي كانت ليلة الشائعات الكبرى، الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والإشاعات ولكن بالمعلومة والإفصاح.

قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، إن حديث الشارع خلال الساعات الماضية لم يخرج عن شائعة مشروع رأس الحكمة وحصيلة 22 مليار دولار وأيضا موعد تحريك سعر الصرف قائلة: هذا هو حديث المصريين اللي نفسهم في بارقة أمل خاصة بعد ما تخطى الدولار السبعون جنيها والحكومة في الصمت.

وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن مجمل الأحداث تشير إلى تحرك قريب للمركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن يعنى إيه تحرك؟ يعنى تخفيض؟، ده هيكون التخفيض الخامس للجنيه من ٢٠١٦".