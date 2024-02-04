اعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك اليوم إن عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في البلاد ارتفع إلى 64 وإنه مرشح للزيادة. وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون "نعلم أن هذا العدد سيزيد، سيرتفع كثيرا".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تشيلي: عدد قتلى حرائق الغابات يقفز إلى 64 ومرشح للارتفاع كثيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.