زيلينسكي يزور القوات الأوكرانية على جبهة القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الأخير زار القوات الأوكرانية على جبهة القتال الجنوبية الشرقية.

وأضاف المكتب أن الرئيس منح الجنود أوسمة.

وكتب زيلينسكي، في تدوينات على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "منطقة زابوريجيا. روبوتين. موقع اللواء الميكانيكي الـ65. تحدثت مع المدافعين وشكرتهم وقدمت مكافآت الدولة"، مضيفا "إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم. أن أدعم المحاربين وأكرمهم. إنهم يتصدون لمهمة صعبة وحيوية... للدفاع عن أوكرانيا".

وأظهر شريط فيديو، نشر على حاسبات زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس وهو يرتدي الزي العسكري أثناء لقائه جنودا في غرفة مظلمة تشبه قبوا تحت الأرض.

وأكد الرئيس الأوكراني "التقيت بالجيش ومسؤولي إنفاذ القانون لمناقشة الوضع الأمني ​​في منطقة زابوريجيا".

وأوضح "ركزنا على وضع ساحة المعركة، والدفاع عن أفدييفكا وروبوتين وغيرها من مناطق الخطوط الأمامية، والتحصينات، والبنية التحتية الحيوية، وحماية صناعة الدفاع".

وسبق أن زار الرئيس الأوكراني جبهات القتال أكثر من مرة، منذ بدء الأزمة الحالية، للتباحث مع القادة الميدانيين والجنود والاطلاع على احتياجاتهم. وفي كل زيارة، يكرم جنودا وقادة.