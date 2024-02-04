أوكرانيا تنشر إحصاء لقتلى الجيش الروسي وخسائر المعدات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ما قال إنها حصيلة لخسائر الجيش الروسي في الأرواح والمعدات منذ بدء الأزمة الحالية.

وقالت السلطات العسكرية في كييف إن عدد قتلى الجنود الروس، منذ بداية الأزمة في فبراير 2022، ارتفع إلى نحو 388 ألفا و750 جنديا، بينهم 810 جنود لقوا حتفهم أمس السبت فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6343 دبابة، منها اثنتان أمس السبت، و11818 مركبة قتالية مدرعة و9331 نظام مدفعية و979 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و663 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيان القوات المسلحة الأوكرانية أنه تم أيضا تدمير 332 طائرة، و324 مروحية، و7173 طائرة مسيرة، و1848 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12393 من المركبات وخزانات الوقود، و1479 من وحدات المعدات الخاصة.