16 طلقة.. "ياسر" يدفع ثمن رصاصات أسكنها جسد عمه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

في قرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط، تحول الميراث إلى لعنة بين أبناء العم. إذ رفض العم "رشاد" إعطاء شقيقه "علي" ميراثه في المنزل الذي ورثه عن والدهما، مما أثار غضب أبناء الثاني، لينتهي الأمر بجريمة قتل.

البداية خلاف على الميراث

بدأت، وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب، إذ نشبت خلافات بين المتهم "ياسر" وعمه "رشاد ع. ع" وأولاده حول الميراث. ذهبت إلى عمي وطلبت منه بيع نصيبي في المنزل حتى نحصل جميعًا على نصيبنا، لكنه رفض وقال "مش هبيع بيوت". غادرت منزله غاضبًا وعدت إلى منزلي. هناك، أخرجت سلاحي (بندقية آلية) وقمت بتنظيفها.

تفاصيل الجريمة

في صباح يوم الجريمة، حوالي الساعة 6:30 صباحًا، ذهب ياسر إلى منزل عمه، بعد أن عقد العزم على قتله مستخدمًا سلاحه بندقية آلية كانت داخل ملابسه. وظل يراقبه وهو جالسًا على كنبة أمام المنزل. حتى تحين الفرصة، فأخرج سلاحه وأمطره بـ16 طلقة نارية في أماكن متفرقة من جسده حتى أن تأكد من موته. ثم رأيت ابن عمي يركض نحوي، فأطلقت 10 طلقات ناريّة صوبه أيضًا.

بعد ذلك، غادرت المكان وعدت إلى منزلي. انتظرت حتى وصلت الشرطة وقامت بالقبض عليّ.

توصلت تحريات ضباط مركز شرطة أبنوب إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ياسر. ع. ع" 20 عامًا، نجل شقيق المجني عليه الأول، قتله بسبب خلافات على الميراث، حيث أحضر سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) وأمطر المجني عليه الأول بـ 16 طلقة أثناء جلوسه أمام منزله، وفور حضور نجل المجني عليه الأول إلى مكان الواقعة أطلق عدة أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته.

اسدال الستار على الواقعة

وقضت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بإجماع الآراء، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا لقتله عمه، وإصابة نجله؛ بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدة في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة عبدالهادي عبدالرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.