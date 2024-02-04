ماذا وجدت الشرطة داخل حدائق الشيطان بأسيوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

قالت الداخلية، في بيانها، إنه في ظل استمرارا للضربات الأمنية المتوالية لمتجرى المواد المخدرة، وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخصوصًا النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم 16 عنصرًا إجراميًا شديدى الخطورة بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب.

وفور استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، كما تمَّ ضبط 6.5 طن لمخدر بانجو و10 أفدنة منزرعة بنباتى الأفيون والبانجو المخدرين و16 بندقية آلية و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 36.5 مليون جنيه.