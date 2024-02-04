محافظ القليوبية يطمئن على 3 مرضى من أطفال غزة بمستشفى القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، على حالة 3 مرضى من أطفال غزة محتجزين لتلقي العلاج بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وذلك للاطمئنان عليهم والتأكيد على تقديم ما يلزمهم من رعاية صحية لحين تماثلهم للشفاء العاجل.

وحرص المحافظ على تقديم الهدايا والورود للأطفال المرضى، متمنيًا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء من غزة وقد استمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل من طفل من قبل الدكتورة ميرفت جمال أستاذ الأطفال بجامعة عين شمس والمشرفة على مجمع الرعايات المركزة للأطفال.

ووجه المحافظ، بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضى والبالغ عددهم 3 أطفال وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى.

كما تاكد المحافظ أيضا من وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بزيارة المرضى بالمستشفى ومتابعة حالتهم يوميا، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للمرضى.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في اطار التضامن والتعاون مع أشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحه والدكتور محمود الغزالي مدير عام بنوك الدم ورئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وعدد من قيادات الوزارة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.