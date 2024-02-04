انت الان تتابع خبر إيران تعلن مناورة بحرية مشتركة بهدف "ضمان أمن" المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح إيراني في تصريحات صحافية، أنه "قد تمت دعوة بلدان أخرى للمشاركة في هذه المناورات".

واعتبر أن "أهم استراتيجية للبحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوضع الحالي هي الحفاظ على المصالح والموارد الاقتصادية للنظام الإسلامي والشعب وحمايتها".



وأضاف إيراني: "يتم تنفيذ هذه المناورات بهدف تأمين أمن المنطقة والمصالح المشتركة.. من خلال مرافقتنا للسفن الإيرانية في البحر، فإننا نحمي الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونساعد الدول التي تحتاج إلى الدعم لضمان الأمن والسلامة".

وأردف قائد القوات البحرية: أن "من المخطط له وبدعم من وزارة الدفاع والقوات المسلحة أن تنضم عدة سفن إلى الأسطول البحري بنهاية العام الجاري الإيراني".