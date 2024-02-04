شكرا لقرائتكم خبر عن حال فوزه بالرئاسة.. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية على الصين مجددًا حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف في مقابلة بُثت اليوم الأحد على قناة (فوكس نيوز): "علينا أن نفعل ذلك فسوق الأوراق المالية تكاد تنهار".

وردًا على سؤال عن تقرير أشار إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق "أود أن أقول ربما ستكون الرسوم أكثر من ذلك". المرشح الأبرز ويُعد ترامب المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، والتي سيخوض غمارها أيضًا الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وفرض ترامب رسومًا جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019، في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية، وأضافت قيودًا جديدة تحظر تصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها بسبب مخاوف أمنية.

ويجري الممثل التجاري الأمريكي مراجعة للرسوم الجمركية. حرب تجارية ورفض ترامب فكرة أنه سيخوض حربًا تجارية أخرى مع الصين.

وقال في المقابلة التي سُجلت الأسبوع الماضي: "إنها ليست حربًا تجارية، لقد أديت عملًا رائعًا مع الصين في كل شيء".

وتابع: "أريد أن يكون أداء الصين عظيمًا، وأنا أحب الرئيس شي كثيرًا، لقد كان صديقًا جيدا لي خلال فترة ولايتي".