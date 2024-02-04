فرنسا تدعو السنغال لتحديد جدول زمنى للانتخابات فى أقرب وقت ممكن

ياسر رشاد - القاهرة - دعت فرنسا السلطات السنغالية إلى تحديد جدول زمنى للانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية لإنهاء حالة عدم اليقين التى تسود البلاد، حسبما أعلن اليوم الأحد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان.

وقال لوموان - فى تصريحات له اليوم - إن فرنسا تتابع الوضع فى السنغال باهتمام بالغ، وتدعو "السلطات إلى إنهاء حالة عدم اليقين بشأن الجدول الزمنى للانتخابات حتى يمكن إجراء التصويت فى أقرب وقت ممكن، وبما يتوافق مع القواعد الديمقراطية السنغالية".



وقد أعلن الرئيس السنغالى، ماكى سال، إرجاء الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة فى البلاد خلال 25 فبراير الجارى إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحملة الانتخابية الرسمية.



وقال سال - فى خطاب موجه للأمة - إنه وقع على مرسوم رئاسى يلغى الإجراء السابق الذى حدد موعد الانتخابات الرئاسية، كما يحقق المشرعون مع قاضيين اثنين فى المجلس الدستورى تم التشكيك فى نزاهتهما خلال عملية الانتخابات الرئاسية.



جاء ذلك فى الوقت الذى دعا فيه مرشحو الرئاسة المعارضون إلى تنظيم مظاهرة اليوم /الأحد/ فى داكار، حيث قالوا إنهم سيطلقون حملاتهم الانتخابية فى تحدٍ للتأجيل الرسمي.