نتانياهو: إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق لتحرير الاسرى في غزة بأي ثمن

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح الاسرى في غزة.
وأوضح نتانياهو في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام، بان "الجهود الرامية إلى تحرير الاسرى مستمرة في جميع الأوقات". وقال "كما أكدت أيضا في مجلس الوزراء الأمني، لن نوافق على كل صيغة اتفاق، وليس بأي ثمن".
وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال نتانياهو "لست بحاجة إلى أي مساعدة في إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بينما أدافع بثبات عن مصالحنا الوطنية".
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