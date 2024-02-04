شكرا لقرائتكم خبر محكمة الفساد تضاعف عقوبة قطب الإعلام التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضاعفت محكمة الفساد التونسية عقوبة السجن ثلاث مرات على قطب الإعلام الشعبوي نبيل القروي بتهم تلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني لدعم حملته في انتخابات 2019 الرئاسية، وأكد المتحدث باسم المحكمة أن القروي متهم بتلقي تمويل أجنبي بأكثر من مليون دولار بشكل غير قانوني لدعم حملته.

ويعد القروي من بين العديد من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال والسياسة الذين خضعوا لتحقيقات تتعلق بالفساد والتمويل الأجنبي وتقويض أمن الدولة.

وفي مواجهة مجموعة من التهم، عبر تونس إلى الجزائر في عام 2021، حيث تم القبض عليه ثم فر لاحقا، ومكان وجوده غير معروف.

وكان القروي قد حكم عليه في الأصل بالسجن لمدة عام، لكن الحكم تضاعف ثلاث مرات بعد أن قدم النائب العام التونسي استئنافا.

كما لن يكون من حق القروي الترشح لمنصب الرئاسة لمدة خمس سنوات.

وأسس القروي قناة نسمة التلفزيونية التونسية وترأس ما كان في السابق أحد أكبر الأحزاب السياسية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

تم القبض عليه وسجنه في منتصف موسم حملته الانتخابية لعام 2019 للاشتباه في قيامه بغسل الأموال ولكن أطلق سراحه قبل يوم الانتخابات.

وجاءت معاقبة عقوبة القروي بعد يوم من حكم محكمة الفساد على راشد الغنوشي، زعيم أكبر حزب معارض في تونس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية تمويل أجنبي مماثلة، كما صدرت بحق عبير موسي مذكرة اعتقال جديدة من قبل هيئة الانتخابات التونسية حول نشر معلومات كاذبة.

وأعلنت عبير، زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عن خطط لخوض الانتخابات في السباق الرئاسي هذا العام، لكنها لن تتمكن من خوض الانتخابات بينما تظل خلف القضبان بسبب حكم بالسجن لمدة 14 شهرا بشأن التآمر ضد أمن الدولة.

التهم التي تلاحق الثلاثة: