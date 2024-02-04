شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف طفل دفعهم الحوثي إلى ساحة المعارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نحو 10,300 طفل، على نحو إجباري في اليمن منذ 2014، محذرا من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان «عسكرة الطفولة» أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال قسريا والزج بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن.

وأشار إلى إن عمليات التجنيد أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال المجندين، إذ وثق التقرير أسماء 111 طفلا قتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

ولفت إلى أن عمليات التجنيد لم تتوقف عند الأطفال الذكور، إذ جندت الجماعة 34 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاما في الفترة من يونيو 2015 إلى يونيو 2020، لاستخدامهن كمخبرات ومجندات وحارسات ومسعفات وأعضاء فيما يعرف بـ«الزينبيات»، واللاتي توكل لهن مهام تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، فضلا عن حفظ النظام في سجون النساء.

وفيما كثفت ميليشيات الحوثي من فعاليات التحشيد والتعزيزات العسكرية في جبهات الداخل بمأرب والجوف وتعز والساحل الغربي تحت مسمى دعم غزة والقضية الفلسطينية، هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات تعز والبيضاء والحديدة وصعدة وذمار جراء غارات جوية للمقاتلات الأمريكية والبريطانية، التي استهدفت عددا من المواقع العسكرية ومخازن أسلحة جماعة الحوثي.

وتركزت الغارات على قاعدة الديلمي بمطار صنعاء شمال العاصمة ومعسكر الحفا جنوبا وتلة النهدين ومجمع دار الرئاسة و معسكر السواد جنوب صنعاء أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك قصف عشرات الأهداف في اليمن ردا على هجمات الحوثيين المتكررة على سفن في البحر الأحمر أدت إلى تعثر التجارة العالمية، وأصابت الضربات 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن.

وقال البيان إن هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الأبرياء.

وأردف أن الهجوم استهدف مواقع مرتبطة بمنشآت تخزين أسلحة مطمورة بعمق تابعة للحوثيين، وأنظمة صواريخ ومنصات إطلاق، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات.

ولاحقا قالت الحكومة البريطانية إن لندن شاركت في موجة ثالثة من الضربات المتناسبة والمستهدفة على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، بهدف مواصلة تقويض القدرات، وذكر وزير الدفاع غرانت شابس في بيان أن القوات الجوية الملكية شاركت في موجة ثالثة من الضربات المتناسبة والمستهدفة على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

مشاهدات يمنية: