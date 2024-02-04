شكرا لقرائتكم خبر السرطان يغيب رئيس ناميبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي رئيس ناميبيا حاجي جينجوب في مستشفى بالعاصمة ويندهوك، في الساعات الأولى من صباح أمس، وفقا لما أعلنه نائبه نانجولو مبومبا.

وقال مبومبا، القائم بأعمال الرئيس، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «لقد فقدت الأمة الناميبية خادما بارزا للشعب، ورمزا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا».

وكان جينجوب، البالغ من العمر 82 عاما، يتلقى العلاج في مستشفى ليدي بوهامبا الخاص في عاصمة ناميبيا ويندهوك، بعد أن تم أخيرا الإعلان عن أن فريقه الطبي اكتشف خلايا سرطانية بعد إجراء فحص لنسيج الجسد.