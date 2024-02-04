السرطان يغيب رئيس ناميبيا

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وقال مبومبا، القائم بأعمال الرئيس، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «لقد فقدت الأمة الناميبية خادما بارزا للشعب، ورمزا للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا».
وكان جينجوب، البالغ من العمر 82 عاما، يتلقى العلاج في مستشفى ليدي بوهامبا الخاص في عاصمة ناميبيا ويندهوك، بعد أن تم أخيرا الإعلان عن أن فريقه الطبي اكتشف خلايا سرطانية بعد إجراء فحص لنسيج الجسد.
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