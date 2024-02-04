شكرا لقرائتكم خبر 28 قتيلا في مدينة تحتلها روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة القتلى إلى 28 شخصا بخلاف إصابة 10 آخرين في قصف على مدينة ليسيتشانسك شرق أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية، وفقا لما ذكرته سلطات الإنقاذ المحلية.

وكتب ليونيد باسيتشنيك، قائد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك، عبر قناته على تيلجرام: قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، والمدنيون بين الأنقاض، أمس الأول.

وأضاف أن هناك طفلا بين القتلى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أسلحة غربية بما في ذلك من المحتمل راجمة الصواريخ هيمارس، استخدمت في القصف، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.