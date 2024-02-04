شكرا لقرائتكم خبر 28 قتيلا في مدينة تحتلها روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب ليونيد باسيتشنيك، قائد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة لوهانسك، عبر قناته على تيلجرام: قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، والمدنيون بين الأنقاض، أمس الأول.
وأضاف أن هناك طفلا بين القتلى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أسلحة غربية بما في ذلك من المحتمل راجمة الصواريخ هيمارس، استخدمت في القصف، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 قتيلا في مدينة تحتلها روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.