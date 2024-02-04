انفجار مستودع للذخيرة في بوركينا فاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو عن اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في معسكر «يمدي» الواقع على بعد نحو 20 كلم غرب العاصمة واغادوغو، مما أدى إلى وقوع سلسلة من الانفجارات القوية. وأوضحت أن الانفجارات التي سمعها السكان وقعت إثر الحريق في مستودع الذخيرة بهذا المعسكر الذي يضم أسلحة القوات المسلحة الوطنية. ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الذعر وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية، مبينة أنه جرت السيطرة على الحريق بعد التدخل الفوري للدفاع المدني.

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