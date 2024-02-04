مصر تطالب بتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

أكدت مصر وفرنسا، أمس، الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة، لاسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي تتطلب دعم جميع الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بالقاهرة. وأضاف أن مباحثات اللقاء تركزت على الأوضاع في غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لإيقاف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بهدف إنهاء المأساة الإنسانية لأهالي القطاع، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الجانبين شددا كذلك على رفضهما المطلق لأي إجراءات أو سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

من جهته، أكد الوزير سيجورنيه حرص فرنسا على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل الأسرى في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وفي السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي أمس: «أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع».

وأضاف: «نؤكد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

من جانبه، قال سيجورنيه: «نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مضيفاً: «نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر»، مؤكداً أن بلاده ترفض أي تهجير لسكان القطاع، مشدداً على أن القطاع يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المقبلة.

وفي سياق متصل، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات صحفية: إن «التوصل إلى اتفاق مع حركة الفلسطينيين لإطلاق سراح الرهائن المتبقين خلال هدنة إنسانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة».