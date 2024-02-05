ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في تشيلي إلى 112 قتيلا

اشار وكيل وزارة الداخلية التشيلية مانويل مونسالفي، الى "ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق عدة وسط تشيلي إلى 112 قتيلا على الأقل". واوضح أنه "تم التعرف على هوية 32 جثة"، لافتا الى ان "لا يزال هناك 40 حريقا نشطا".

واجتاحت النيران مناطق سكنية بأكملها، وحولت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

ويواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.

في هذا الاطار، فرضت السلطات حظرا للتجول ليلا، لتسهيل إمداد فرق الطوارئ بالوقود.