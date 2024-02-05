مقتل وإصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منازل في دير البلح وسط غزة

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"انتشال جثماني قتيلَين وعدد من المصابين، إثر قصف الطّيران الحربي الإسرائيلي شقّةً سكنيّةً في مدينة ​دير البلح​ وسط ​قطاع غزة​".

وأشارت "وفا" إلى "سقوط عدد من القتلى، بعد استهداف الطّيران الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة خطاب في منطقة الحكر في دير البلح"، لافتةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة أضرمت النّيران بعدد من الشّقق السكنيّة في منطقة برج السوسي، قرب مفترق الصناعة غرب مدينة غزة".

وتتواصل الحرب الإسرائيليّة على غزة لليوم الـ122 على التّوالي، مخلّفةً أكثر من 27,365 قتيلًا، أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، إضافةً إلى 66,630 جريحًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الّركام وفي الطّرقات؛ في حصيلة غير نهائيّة.