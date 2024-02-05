زيلينسكي عيّن رئيس بلدية ميليتوبول حاكمًا لمنطقة زابوريجيا

عيّن الرّئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، رئيس بلديّة مدينة ميليتوبول حاكمًا لمنطقة ​زابوريجيا​ (Zaporizhzhia) الواقعة في الجنوب الأوكراني، خلفًا للحاكم يوري مالاشكو.

وأشارت الرّئاسة الأوكرانيّة في بيان، إلى أنّ "زيلينسكي قدّم الرّئيس الجديد للإدارة الإقليميّة لزابوريجيا إيفان فيديروف، الّذي كان رئيسًا لبلدية ميليتوبول المحتلّة مرحليًّا منذ كانون الأوّل 2020، واحتجزه الرّوس".

وأوضحت أنّ فيدوروف لفت إلى أنّ "هدفه هو السّماح للرّاغبين بالعودة إلى ديارهم، أن يتمكّنوا من ذلك في أسرع وقت ممكن".

وكان قد خُطف فيدوروف (35 عامًا) في آذار عام 2022، على يد الجيش الروسي لدى غزوه المدينة، لرفضه التّعاون مع موسكو. وأُجريت عمليّة تبادل بينه وبين مجموعة من الجنود الرّوس الشّباب في الشهر نفسه.

يُذكر أنّ منطقة زابوريجيا هي واحدة من أربع مناطق ضمّتها ​روسيا​، لكنّها ليست خاضعة بالكامل لسيطرة موسكو.