شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الصين عدو افتراضي في مناورات يابانية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مصادر حكومية يابانية يوم الأحد، أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي صنفتا الصين كعدو افتراضي لأول مرة في مناوراتهم للقيادة المشتركة، وسط مخاوف متزايدة بشأن غزو بكين المحتمل لتايوان في المستقبل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن عملية المحاكاة الحاسوبية، التي بدأت في الأول من فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وضعت تصورًا بحدوث حالة طوارئ في تايوان.

وفي الماضي كان يستخدم اسم مؤقت عند الإشارة إلى العدو. تزايد المخاوف وتعكس هذه الخطوة الشعور الشديد بالأهمية الملحة مع تزايد المخاوف من أن الصين قد تتحرك تجاه تايوان خلال عدة سنوات وسط توترات جيوسياسية متزايدة.