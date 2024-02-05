مضادات الكولين لها آثار جانبية غير متوقعة على الذاكرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت دراسة طبية حديثة أجريت في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية أن مضادات الكولين -المستخدمة في معالجة العديد من المشكلات الصحية مثل ضغط الدم المرتفع والحساسية ونزلات البرد، فضلا عن إدارة مرض الشلل الرعاش - لها آثار جانبية غير متوقعة على الذاكرة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الباحثون إن هناك حوالي 100 نوع من مضادات الكولين، بعضها يمكن شراؤه دون روشتة طبية.

وخلُصت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يتناولون واحد على الأقل من هذه الأدوية أكثر عرضة بنسبة 47% لصعوبات في الذاكرة أكثر من أولئك الذين لا يستخدمون الأدوية، وغالبًا ما تكون مشكلات الذاكرة علامات مبكرة على أمراض خطيرة مثل مرض الألزهايمر.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يحملون جين مرض الألزهايمر ويستخدمون مضادات الكولين، يواجهون خطرًا أكبر بنسبة 2.5 ضعف لتطوير مشكلات الذاكرة إذا كانوا يتناولون هذه الأدوية.