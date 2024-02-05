"حزب الله" نعى 3 من عناصره سقطوا "على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد سلمان محمد حسن فقيه "جهاد"، مواليد عام 1994 من بلدة ​عيترون​ في ​جنوب لبنان​، الشّهيد المجاهد عباس أحمد الخرسا "حسام"، مواليد عام 1987 من بلدة الطيري في جنوب لبنان، والشّهيد المجاهد عباس خضر ناصر "جهاد"، مواليد عام 1985 من بلدة ​يارون​ في جنوب لبنان؛ الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

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