المطران سفر التقى وفدا من التيار الوطني الحر

التقى المطران مار يوستينوس بولس سفر وفداً من التيار الوطني الحر يتقدمهم النائب سليم عون ومنسق التيار في زحلة إبراهيم أحمراني وعدد من أعضاء الحزب. ودار الحديث حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في زحلة ولبنان عامةً.

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