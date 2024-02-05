جمعة والزملوط يناقشان خطة الدعوة وشئون القرآن لمحافظة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان القادم.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، تم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة مع محافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه بالمناصفة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه تم الاتفاق على فتح مركز جديد لإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم.