"سرايا القدس": قصفنا تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في مدينة غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا قصفنا برشقات صاروخيّة وقذائف "الهاون"، تجمّعات لجنود وآليّات العدو الإسرائيلي في محيط الصّناعة والجوازات بمدينة ​غزة​". وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، إلى "أنّنا قصفنا تجمّعً لجنود العدو بوابل من قذائف "الهاون"، شرق قرية المصدر وسط ​قطاع غزة​، كما قصفنا بصواريخ "107" وعدد من قذائف "الهاون"، تجمّعات لجنود وآليّات العدو في محاور التّقدّم في الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة".

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