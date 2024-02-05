مسؤول يمني: الضربات الأمريكية - البريطانية ضد الحوثيين غير مجدية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب غلاب، أن الضربات الأمريكية ـ البريطانية على منصات الصواريخ الحوثية غير مجدية وليس لها أي تأثير على الجماعة الإرهابية في صنعاء.

وقال غلاب في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم لاثنين إن "هذه الضربات لا تؤثر على جماعة الحوثي بشكل كامل وإنما تزيد من نفوذها وسيطرتها على العاصمة صنعاء"، محذرا في الوقت نفسه من عواقب الأضرار الناجمة عن الهجمات الحوثية على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى فشل كافة المحاولات والمحادثات مع هذه الجماعة الإرهابية لتحقيق السلام والأمن في البلاد، مشددا على ضرورة مساندة المجتمع الدولي الحكومة الشرعية اليمنية للقضاء على المليشيات الحوثية في صنعاء، كما دعم العراق في محاربة تنظيم "داعش" دون وقوع أي أضرار على الاقتصاد العالمي.

وأوضح المسؤول اليمني أن الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات لجماعة الحوثي حتى تكون شريكة أساسية تحت مظلة الدولة، وذلك لإنقاذ الشعب من ويلات الحرب وانعدام الأمن والآمان في البلاد، محملا الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأوضاع في المنطقة.