شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية رجب.. 5 معلومات هامة عن نائبة المنيا بعد وفاتها إثر حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت النائبة الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة، مصرعها إثر حادث أليم في حادث تصادم بالطريق الصحراي الشرقي بمحافظة المنيا، وفيما يلي نستعرض أهم معلومات عن النائبة البرلمانية:

1. ترشحت لعضوية مجلس النواب عام 2020، ضمن القائمة عن حزب مستقبل وطن.

2. عملت في منصب وكيلة لوزارة الصحة بالمنيا.

3. عملت أمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن لمدة 3 سنوات.

4. كانت نائبة عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

5. يذكر أن من آخر الفعاليات التي شاركت بها النائبة كان اجتماع لمناقشة خطة عمل أمانة الصحة المركزية بحزب مستقبل وطن، من اجل مناقشة سبل دعم المستشفيات المتخصصة في بعض الأمراض.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا بالقرب مدخل دير العذراء بحوالى 2 بالشرقى القديم.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين مصرع النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرين.