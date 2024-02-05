سرقات يومية بين الحازمية والشيّاح "ابطالها" على دراجات نارية

تعدّدت عمليات السرقة التي يقوم بها سارقون يستخدمون دراجات نارية. ويتحدّث المواطنون عن هذه الظاهرة التي تتزايد يومياً ما بين منطقتي الحازمية والشيّاح، وتحديداً في محيط منطقة كاليري سمعان، حيث ينتشر سارقون على دراجات نارية، ويراقبون السيارات والمارة ويعملون على مهاجمتهم، وسرقة اغراضهم من داخل السيارات، وتحديداً الهواتف الخلوية وحقائب اليد.

وغالباً ما تكون العصابة مؤلفة من شخصين احدهما يقود الدراجة النارية، والآخر يجلس خلفه وهو الذي يقوم بالسرقة، ليهربا بأي اتجاه.

واللافت ان القوى الامنية التي تتبلغ عن وجود سرقات في هذه المنطقة، لم تسيّر دوريات ولم تقم بإجراءات او تدابير تذكر.