عطلة الصحافة في عيد مار مارون وذكرى اغتيال الحريري

اعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه "لمناسبة عيد مار مارون الموافق يوم الجمعة 9 شباط 2024 يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم".

واشارت الى انه "يتوقف العمل في الصحف يوم الاربعاء 14 شباط 2024 في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".