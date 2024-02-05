بوحبيب التقى وزيرا المانيا: لبنان يريد حلولا كاملة وليس انصاف حلول

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع الوكيل البرلماني للوزيرة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنن في سلسلة امور اقتصادية وسياسية ابرزها الاوضاع على الحدود الجنوبية. وابلغ بوحبيب الوزير الالماني ان لبنان "يريد حلولا كاملة وليس انصاف حلول". كما تم التطرق الى ملف اللاجئين وقضية تمويل الاونروا.

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