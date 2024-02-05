بسبب «تصريحات غير مقبولة».. أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنها ستستدعي السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، إلى الوزارة بسبب "تصريحات غير مقبولة".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، نقلته وكالة "سبوتنيك"،: "تبعًا للتصريحات العلنية غير المقبولة الصادرة عن السفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين، إلى وزارة الخارجية".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفيرة الإسرائيلية تتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة للشعب اليهودي فقط، تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الروسية أن "الأفكار في ضرورة إجراء تغييرات، كما قالت هالبرين، في التقويم الحكومي (تقويم الدولة) لروسيا، يقترب من التدخل في الشؤون الداخلية".

وفي وقت سابق، وجهت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمونا هالبرين، انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالأسرى الموجودين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".