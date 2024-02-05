انت الان تتابع خبر سنرد بالمثل.. روسيا تهدد أمريكا بشأن خططها النووية في بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "غاتيلوف"، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية إن "موسكو تراقب المعلومات حول إعادة تنشيط قاعدة جوية في بريطانيا بالأسلحة النووية الأمريكية"، مضيفا "هناك حديث أيضا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق، وإلى بولندا وكل هذا يخلق وضعا متوترا".وتابع المسؤول الروسي قائلا "نحن نراقب كيف تسير التطورات في هذا الاتجاه، بالطبع، إذا كان الأمر كذلك، فستضطر روسيا إلى الرد بالمثل".

وفي وقت سابق، كشف صحيفة تلغراف البريطانية، نقلا عن وثائق للبنتاغون، أن "الولايات المتحدة تخطط لأول مرة منذ 15 عاما لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة"، وذلك بسبب "تزايد التهديد الروسي".

وأفادت الصحيفة بأن هناك "خططا لكي تحتوي قاعدة لاكنهيث الجوية البريطانية في سوفولك على رؤوس حربية نووية تبلغ ثلاثة أضعاف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، باتريك ساندرز، دعا البريطانيين إلى الاستعداد للخدمة في الجيش في حالة نشوب صراع مع روسيا، في حين رفضت وزارة الدفاع الأمريكية تأكيد أو نفي وجود خطط لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة".

