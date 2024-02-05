بلينكن يصل إلى السعودية بحثا عن هدنة بين حماس وإسرائيل

توجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، الاثنين، في جولة جديدة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحماس، بينما يتواصل القتال في جنوب غزة.

ووصل بلينكن إلى السعودية، اليوم الاثنين، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وحطّت طائرة كبير الدبلوماسيين الأميركيين في الرياض.

وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر، سيتوقف بلينكن في السعودية وإسرائيل ومصر وقطر.

وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.