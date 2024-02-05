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مسلحون يخطفون عشرات النساء في نيجيريا

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ابوظبي - سيف اليزيد - خطف رجال مسلّحون ما لا يقلّ عن 35 امرأة كنّ عائدات من حفل زفاف في ولاية "كاتسينا" بشمال غرب نيجيريا، حسبما أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين.
تُعدّ هذه العملية أكبر عملية خطف جماعي في إطار سلسلة عمليات خطف شهدها البلد في الفترة الأخيرة.
وقال أبو بكر عليو، الناطق باسم الشرطة "نصب أشخاص، يُشتبه في أنهم قطّاع طرق مسلّحون، كمينًا وخطفوا 35 امرأة تقريبًا" في طريق عودتهنّ من حفل زفاف في منطقة "سابوا" ليل الخميس الجمعة.
ولفت نصير معاذ مفوض الأمن الداخلي في ولاية "كاتسينا" إلى أن عدد الأشخاص، الذين تم اختطافهم خلال مرافقتهم العروس إلى منزلها، قد يكون أعلى.
وقال معاذ "ذهب المسؤولون إلى القرية وقيل لهم إن 53 شخصًا اختُطفوا".
وأضاف "من الخطير جدًا بالنسبة لقافلة تقلّ عروسًا أن تسير في الظلام في منطقة معرّضة لخطر قطّاع الطرق. اغتنم قطّاع الطرق هذه الفرصة وخطفوهنّ".
تجري الشرطة عملية تفتيش للعثور على المخطوفين، على ما أعلنت القوات الأمنية.
تنفذ عصابات، عمليات خطف على الطرق السريعة أو في المنازل أو حتى في المدارس.
وتنشط هذه العصابات من قواعد في غابات الولايات الشمالية الغربية والوسطى في البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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