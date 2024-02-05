الرئيس الكازاخستاني يقيل حكومته

ياسر رشاد - القاهرة - أقال الرئيس الكازاخستاني، قاسم دجومارت توكاييف، حكومته بعد أن انتقد أدائها العام الماضي.

وقال مكتب الرئيس - في مرسوم رئاسي، أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم /الإثنين/ - إن توكاييف قد قبل استقالة حكومته بقيادة رئيس الوزراء، عليخان سمايلوف، وعين نائبه، رومان سكليار، قائمًا بأعمال رئيس الوزراء.

كما أمر رئيس البلاد أفراد الحكومة بمواصلة ممارسة واجباتهم لحين الموافقة على الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يرأس اجتماعًا مع كبار المسئولين، بعد غد /الأربعاء/، حيث من المتوقع تحديد أولويات الحكومة الجديدة.

ولم يوضح المرسوم الرئاسي سبب استقالة الحكومة، غير أن توكاييف قد انتقد الوزراء العام الماضي، وأشار إلى أن الحكومة كانت مسئولة عن فشل وقف التضخم وعدم تحسين البنية التحتية القديمة للبلاد.