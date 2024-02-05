وزارة التجارة الكويتية تنفي التعرض لهجوم سيبراني

ياسر رشاد - القاهرة - نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعرضها لهجوم سيبراني، مؤكدة عدم اختراق بعض مواقعها الإلكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين، مشددة على ان ما تردد في هذا الشأن "غير صحيح بتاتا".

وأوضحت الوزارة في بيان أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى "التصيد الاحتيالي"، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.

وأكدت ضرورة استخدام موقع الوزارة الرسمي وتطبيق "سهل" الحكومي للتواصل معها، مشيدة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجهودهما المشتركة معها، في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.