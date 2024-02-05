شكري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية المصري سامح سكري اليوم الاثنين 4 فبراير 2024 ، الى وقف إطلاق النار في غزة ، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

قال شكري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع".

وأضاف: "نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

من جانبه، قال سيجورنيه: "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ورد عليه تحالف تقوده الولايات المتحدة بهجمات على مواقع حوثية في اليمن أسفرت عن خسائر بشرية وفي البنى التحتية العسكرية للحوثيين.

المصدر : وكالات