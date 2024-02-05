شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحتفل بمئوية الكاتب الصحفى محمد عبد الجواد.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة الصحفيين يوم السبت 10 فبراير 2024 حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

يتضمن الحفل، الذى يقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل فى الطابق الرابع منح الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء فى بلاط صاحبة الجلالة، التى استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

يحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.





حلف اليمين للمحررين الجدد

كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين فى اللجنة الأخيرة.