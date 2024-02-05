شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: هدف مصر منذ اليوم الأول من حرب غزة إنهاء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر نجحت فى وأد المشروع الإسرائيلي فى تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين، وهو موقف شديد الوضوح منذ اللحظة الأولى.

وأضاف "فرحات" أن هدف مصر منذ اليوم الأول من حرب غزة هو إنهاء العدوان الإسرائيلي وعملت على ذلك بالفعل على مراحل لعل أبرزها رفض التهجير وقطع الطريق على أى محاولات صهيونية على وضع نظام أمنى فى قطاع غزة.

يدير الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من السفير بركات الفرا سفير دولة فلسطين الأسبق في القاهرة، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و الدكتور أحمد فؤاد أنور استاذ العلوم العبرية بجامعةالإسكندرية.