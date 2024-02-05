غوتيريس يعين مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة كولونا لتقييم عمل الأونروا

اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول التي شنتها حركة حماس.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة، حيث الحرب بين حركة حماس وإسرائيل مع حلول نهاية شباط الجاري.
وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة إكس "إذا ظل التمويل معلقاً، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط".
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتاً، بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.
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